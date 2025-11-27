Ankara'da Büyü Bozma İlanıyla Dolandırıcılık: 8 Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da büyü bozma bahanesiyle internet üzerinden verdikleri ilana istinaden kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandıran 8 şüpheli, 'dini inanç ve duyguları istismar etmek' ve 'bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ANKARA