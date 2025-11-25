Ankara'da Büyü Bozma Dolandırıcılığına Operasyon: 7 Şüpheli Yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının instigram üzerinden büyü bomzma bahanesiyle vatandaşları dolandıran bir şebekeye yönelik yaptığı operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca; büyü bozma bahanesiyle Instagram üzerinden verdikleri ilana istinaden kendileriyle iletişime geçen mağdurları dolandıran şüpheliler hakkında "Dini İnanç ve Duyguları İstismar Etmek ve Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen tape kayıtları, Masak raporları ve kolluk araştırmalarına göre birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltına alma, arama ve el koyma kararları doğrultusunda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla mücadele Şube Müdürlüğünce 5 farklı ilde eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda suç unsuru içerdiği değerlendirilen bir çok dijital materyallere el konulurken soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi. - ANKARA