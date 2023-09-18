Ankara'da büfe dolabı kırılarak içecek çalındı

Ankara'da bir büfede üç kişi, büfe dolabını kırarak içecek çaldı. Hırsızlardan şikayetçi olmayan büfe sahibi, sadece ihtiyaçları kadar aldıkları için uğraşmak istemediğini belirtti.

Ankara'da üç kişinin büfe dolabını kırarak içecek çaldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çankaya ilçesindeki bir büfede meydana geldi. Gece 03.30 sıralarında kilitli büfe dolabını kıran kimliği belirsiz üç kişi, 250 liralık içecek çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlardan şikayetçi olmayacağını belirten büfe sahibi Hacı Yılmazer ise, "Gece 3 kişi büfenin önüne gelmişler. Dolabın arasından malzeme almışlar. Canımız acıdı. Bugün bunu yapan yarın da başka şeyler yapar. Soda ve su almışlar. Diğer dolabı zorlamaya çalışıp açamamışlar. 250 liralık malzeme çalmışlar. Ben yine de şikayetçi olmadım. Sadece ihtiyaçları kadar aldıkları için uğraşmak istemedim" ifadelerini kullandı. - ANKARA