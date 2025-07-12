Ankara'da Boya Fabrikasında Yangın Çıktı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Yenikent mevkii Kayı Caddesi üzerindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, hafta sonu olması sebebiyle fabrikada kimse olmadığı için yangın sadece maddi hasarla atlatıldı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA