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Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Tabancayla Öldürüldü

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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir adam, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerine devam edilmektedir.

Ankara'da bir adam, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Çankaya ilçesinde yer alan Sıhhiye metro istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bir adam, boşanma aşamasındaki eşiyle bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesinin üzerine belindeki tabancayı çıkaran adam, eşini sırtından vurdu. Saldırının ardından silahı elinden atan adam çevredekilerin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi ve ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerine teslim edildi. Vurulan kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili konuşan esnaf Yasın Sabırlı, "Silah sesi duydum. Metroya indiğimde iki yaşlı adam bir kişinin üzerine çökmüştü. Silah da merdivenin önünde duruyordu. Daha sonra bir polis geldi. Adamın silahını ayağımın altına aldım polise doğru itekledim ve 'silahı al' dedim. Daha sonra polisler, saldırgana kelepçeyi taktı ve yere yatırdı. Kadın böbreğinin arkasından vurulmuştu. Ardından diğer polisler de geldi. Sonra da ambulans geldi, sağlık ekipleri kadını götürdü. Kadın nefessiz yatıyordu. Saldırgan, 'o benim karım' dedi. Başka da bir şey demedi. Polisler adamı götürdü" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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