Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Baba Sokak Ortasında Bıçaklandı

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Baba Sokak Ortasında Bıçaklandı
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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay, baba ve oğul arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Ankara'da bir kişi, annesi ile boşanma aşamasındaki babasını sokak ortasında bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. İsrafil D. annesi ile boşanma aşamasındaki babası Mikail D. ile sokak üzerinde karşılaştı. Baba ve oğul arasında tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İsrafil D. yanında taşıdığı bıçakla babasını sokak ortasında defalarca bıçakladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde yatan şahsa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla hastaneye sevk etti.

Sincan polisi olay yerinden kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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