Ankara'da Boş Dairede Yangın Çıktı

Ankara'da Boş Dairede Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya'daki bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kızılay Mahallesi Konur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katında bulunan boş dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina ve altındaki dükkan tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın çok büyümeden söndürüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlişkiye girerken araçları 400 metrelik uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti

İlişkiye girerken araçları uçurumdan yuvarlanan çift hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.