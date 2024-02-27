Üye Girişi
Haberler

Ankara'da boş bir gecekonda yangın çıktı

Güncelleme:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan boş bir gecekonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altındağ ilçesinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz bilinmeyen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gecekonduda kimsenin yaşamadığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Altındağ İtfaiye Ankara Olay İtfaiye Güvenlik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title