Ankara'da boş bir gecekonda yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde boş bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Altındağ ilçesinde bulunan Kayabaşı Mahallesi'nde bir gecekonduda henüz bilinmeyen yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Gecekonduda kimsenin yaşamadığı öğrenildi. - ANKARA