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Ankara'da Boş Arazide Araç Yangını

Ankara'da Boş Arazide Araç Yangını
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Çankaya ilçesinde bir boş arazide Fiat Tofaş marka araç yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde boş arazide bir araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi İmrahor Deresi yakınlarında bulunan boş bir arazide meydana geldi. Fiat Tofaş marka bir araçta henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında kimse yaralanmazken polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturba başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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