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Ankara'da Bora Kaplan suç örgütü operasyonu: 21 kişi gözaltına alındı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak 21 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Bora Kaplan suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmada 36 şüphelinin Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa ve Mersin illerinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Bu aşamada 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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