Ankara'da boğularak öldürülen kadın olayıyla ilgili anne ve bir şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Ankara'nın Mamak ilçesinde boğularak öldürülmüş bir kadının cinayetinde, şüphelilerden anne ve kadının sevgilisi gözaltına alındı. Olayın detayları ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesi cinayetinde, şüphelilerinden anne ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Olay, Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı boğularak öldürüldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Vefat eden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Genç kadının ölüm haberini alan bir yakını ise fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
