Haberler

Ankara'da boğularak öldürülen kadının katil zanlıları olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını iddia etti

Ankara'da boğularak öldürülen kadının katil zanlıları olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını iddia etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Mamak ilçesinde boğularak öldürülen Esra Muratoğlu'nun katil zanlıları, verdikleri ifadede olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da boğularak öldürülen Esra Muratoğlu'nun katil zanlıları Ç.Y. ve O.K., Muratoğlu'nun kendilerine saldırdığını ve yaşanan olay sonucu Esra Muratoğlu'nun öldüğünü iddia etti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Esra Muratoğlu isimli bir kadının boğularak öldürülmesi cinayetinde, şüphelilerinden anne ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Ç.Y. ve O.K. ise polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ç.Y. ve O.K.'nin emniyette verdikleri ifade ortaya çıktı. Şüpheliler verdikleri ifadelerinde, Esra Muratoğlu'nun uyuşturucu kullandığını, olay sabahı da krize girdiğini ve bıçakla üstlerine yürüdüğünü iddia etti. Şüpheliler, olayın kendilerini korumak isterken yaşandığını öne sürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu

Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor

Galatasaray transferde bombayı patlattı! Yıldız isim geliyor
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Candaş Tolga Işık'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu

Ünlü gazetecinin acı günü! Cenazede gözyaşlarına boğuldu
Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti

Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı ismi Göztepe'ye aldı
Fenerbahçe anlaşmayı sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar

Fenerbahçe anlaşma sağladı! Galatasaray'ın elinden kaptılar
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir

İşte Emel'in başını yakan ünlü isim: Üzerimden para kazandı