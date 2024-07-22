Ankara'da Bisiklet Kazası: Otomobile Çarpmamak İçin Manevra Yapan Çocuk, Park Halindeki Araça Çarptı

Ankara'da karşısına çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapan ve bisikletinin kontrolünü kaybeden çocuk, park halindeki araca çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 20.40 sıralarında Sincan ilçesi Selçuklu Mahallesi Bilen Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle giden bir kız çocuğu, yan yoldan çıkan otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolü kaybeden çocuk, park halindeki başka bir araca arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA