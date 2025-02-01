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Ankara'da Birikmiş Çöpler Yangın Çıkardı

Ankara'da Birikmiş Çöpler Yangın Çıkardı
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Kahramankazan'da bir apartmanın alt katında birikmiş çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, çevredekilerin panik olmasına neden oldu. Olay gece saat 02.00'de meydana geldi ve yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da birikmiş çöplerin tutuşması nedeniyle çıkan yangın çevredekilerin panik olmasına neden oldu.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kahramankazan'da yer alan bir apartmanın alt katında birikmiş çöpler bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Çıkan yangın kontrol altına alınırken, korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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