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Ankara'da Bir Şahıs Eski Eşini Silahla Başından Vurarak Ağır Yaraladı

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Ankara'da bir şahıs, eski eşini silahla başından vurarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da bir şahıs, eski eşini silahla başından vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Ş.Ş. (36), eski eşi Nursena K. (25) ile Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından ise şüpheli yanında bulunan ruhsatsız tabancayla eski eşini başından vurarak olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla Sincan ilçesinde bir özel hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüpheli Ş.Ş., Sincan Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerine yakın bir binada oturan Hakan Şahin adlı vatandaş, "Olay akşam saatlerinde oldu. Mutfakta oturuyordum. Torpil sesi gibi bir ses duydum. Sonra dışarı çıktığımda kalabalık vardı daha sonrasında ise ambulans ve polis geldi. Kadının durumu ağır dediler" şeklinde anlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Peçenek Sincan Ankara Aile İçi Şiddet Şiddet Soruşturma Gözaltı Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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