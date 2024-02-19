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Ankara'da bir kişi köpeği sopayla kovaladı

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Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir kişi, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü köpeği sopayla kovaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kahramankazan'daki bir işyerinde meydan geldi. Elinde sopa olan bir kişi, önceki gün geldiği işyerine ait köpeğin kendisine saldırdığını iddia etti. Ertesi gün aynı yere elinde sopayla gelen şahıs, karşısında gördüğü köpeğe saldırmaya ve kovalamaya başladı. Saldırgan adamın o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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