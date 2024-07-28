Ankara'da bir kişi kardeşlerini bıçaklayarak kaçtı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 2 kardeşi dükkanda bıçaklayarak kaçtı. Kardeşlerden Ü.K. hayatını kaybederken, K.K. ise yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Temelli Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Temelli'de bulunan bir işletme sahibi Ü.K. ve kardeşi K.K. iş yerinde kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Olayda işletme sahibi Ü.K. aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, kardeşi K.K. ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla kaçan kişiyi yakalama çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA