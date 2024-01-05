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Ankara'da Bir Kişi Eşini Bıçaklayarak Yaraladı

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, 3 çocuk annesi eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Sincan Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi 156 Sokak'taki bir binada meydana gelen olayda Suat D. ile eşi Gülseren D. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonucu Suat D., 3 çocuk annesi Gülseren D.'yi bıçakladı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. Yaralı kadın ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı Suat D. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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