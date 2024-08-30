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Ankara'da bir kişi babasının otomobilini kundakladı

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Ankara'da bir kişi, iddialara göre kavga ettiği babasının otomobilini kundakladı. Aracın yanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da bir kişi, iddialara göre kavga ettiği babasının otomobilini kundakladı. Aracın yanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam Keçiören'in Atapark Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre bir kişi, uzun zamandır küs olduğu babasının yanına gitti. Baba ve oğul arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan kişi, benzinle babasının otomobilini yaktı. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken kundaklanan aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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