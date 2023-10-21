Ankara'da bir dönerciye gece yarısı hırsızlık

Ankara'nın Mamak ilçesinde gece yarısı dönerciye giren hırsızın dükkanın kasasını boşalttığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Mamak'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir dönercide meydana geldi. Bir şahıs hırsızlık amacıyla bir dönerci dükkana girdi. Bir süre etrafı kolaçan eden hırsız, sonra dükkanın kasasına yöneldi. Hırsız kasada bulunan yüklü miktardaki parayı çalarak kayıplara karıştı. Şahsın kasayı boşalttığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA