Ankara'da bir araçta 10,5 kilo eroin ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da bir araçta 10,5 kilo eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Ankara'da bir araçta 10,5 kilo eroin ele geçirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 10,5 kilo eroin ve 1,5 kilo kokain ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 10,5 kilo eroin ve 1,5 kilo kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Haziran Salı günü Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeler uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 10 kilo 500 gram eroin ve 1 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 22 Haziran Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü Ankara Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title