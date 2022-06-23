Başkent'te durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Başkent'te durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi Ankara Emniyet Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 10 buçuk kilo eroin ile 1 buçuk kokain ele geçirildi. Başkent'te durdurulan araçta yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi ANKARA - Ankara Emniyet Müdürlüğünce bir araçta yapılan aramada 10 buçuk kilo eroin ile 1 buçuk kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. İstanbul'dan Ankara'ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 21 Haziran Salı günü Kahramankazan ilçesi Akıncı Gişeler uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı. Arama sonucunda araçta 10 kilo 500 gram eroin ile 1 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli 22 Haziran Çarşamba günü adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan tutuklandı. İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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