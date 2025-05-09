Ankara'da Binanın Sundurması 3 Aracın Üzerine Devrildi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi. Olayda kimsenin olmaması, potansiyel bir facianın önüne geçti.
Ankara'da binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi
ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Subayevleri bölgesinde yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, olay anında bölgede ve araçlarda kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa