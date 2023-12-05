Ankara'da Bin 286 İnternet Sitesi Erişime Engellendi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sanal devriye sonucu bin 286 site erişime engellendi. 101 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan sanal devriye sonucu bin 286 site erişime engellendi. 101 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sanal devriye çalışmaları ile 6 bin 791 sosyal medya/URL adresinde araştırma yapıldı. Çalışmalar sonucunda yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen bin 80 bahis sitesi, müstehcen içerikli paylaşım yapan 196 internet sitesi olmak üzere bin 276 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, 10 Oltalama/Phishing sitesi ise USOM'a bildirerek erişime engellenmesi sağlandı.

Ayrıca 2023 yılında meydana gelen "Faili Meçhul Siber Olayların Aydınlatılması" kapsamında Bala, Etimesgut, Nallıhan, Mamak, Kalecik ve Yenimahalle ilçelerinde 47 nitelikli dolandırıcılık suçu, 3 nitelikli hırsızlık suçu, 3 banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçları olmak üzere toplam 53 faili meçhul olay aydınlatıldı. Bahse konu olayları işlediği tespit edilen 101 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA