Ankara'da bin 158 aranan kişi yakalandı

Ankara'da polis ve jandarma ekiplerince il genelinde yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan bin 158 kişi yakalandı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara genelinde 5-18 Nisan tarihlerini kapsayan dönemde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde aralarında 20 yıl ve üzeri hapis cezası olan 3, 10 yıl ve üzeri hapis cezası olan 21, 5 ve 10 yıl arası hapis cezası olan 54, 5 yıla kadar hapis cezası olan 343 ve ifadeye yönelik aranan 737 kişi olmak üzere toplam bin 158 kişi yakalandı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA