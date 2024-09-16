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Ankara'da Bıçaklı Kavga: 3 Çocuk Yaralandı

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Mamak'taki bir parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan D.Y.'nin durumu ağır. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ikisi erkek biri kız olmak üzere 3 çocuk yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün Mamak'ta yer alan bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kalabalık iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada 16 yaşındaki R.C.T., 15 yaşındaki D.Y. ile 17 yaşındaki kız çocuğu Y.Ç. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuklardan D.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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