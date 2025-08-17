Ankara'da Bıçaklı Kavga: 22 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Keçiören'de yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada Hakan Çakır (22) bıçaklanarak öldürüldü. Olay sonrası gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Cinayetten bir süre önceki görüntülerde şüphelilerin kılıç çektiği görüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren şahısların olaydan bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 10 Ağustos akşamı Keçiören'de meydana geldi. İddialara göre, Hakan Çakır (22), kız kardeşi ve annesiyle evine gittiği sırada merdivenlerde oturan T.Z. (14) ve ağabeyi S.T. (17) ile yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Taraftarın yakınlarının da olaya dahil olmasıyla çıkan kavgada, Çakır ile babası Şahin Çakır ve ağabeyi Hakkı Can Çakır bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Hakan Çakır hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan ağabeyi ve babası ise müşahedeye alındı. Olayla ilgili polis tarafından T.Z., S.Z. ve ağabeyleri E.Z. ile babaları C.Z.'nin yanı sıra U.K. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden baba ve 3 oğlu tutuklanırken, U.K. ise serbest bırakıldı. Hakan Çakır'ı öldüren şahısların cinayetten bir süre önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Şahısların bir düğün sonrası sokakta eğlenen başka kişilere kılıç çektikleri görüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
