Ankara'da bıçaklama olayında 2 şüpheli tutuklandı

Ankara'da bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve gasp ettikleri bir kişiyi de yaraladıkları ortaya çıktı.

Ankara'da bıçakladıkları kişinin ölümüne sebep olan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu bağımlısı oldukları öğrenilen zanlıların gasp ettikleri 2 kişiden birisini de yaraladıkları ortaya çıktı.

Olay, 17 Eylül'de saat 21.00 sıralarında Etimesgut'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Sinir arkadaşlarıyla dolaştığı sırada kendisine laf adan E.Y. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Sinir'i bıçakla yaralayan E.Y., olayın ardından kaçtı. Hastaneye kaldırılan Sinir ise yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren E.Y. ile diğer iki şüpheli M.Ö. ile suça sürüklenen çocuk B.L.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli E.Y. ve M.Ö.'nün yapılan üst aramasında toplam 4 tablet uyuşturucu ecza ile 1 adet 'kelebek' olarak tabir edilen bıçak ele geçirildi. Şüphelilerin 16 Eylül günü bıçakla tehdit ettikleri bir kişinin zorla motosikletini aldıkları, kesici aletle yaraladıkları bir başka kişinin de cep telefonunu ve parasını gasp ettikleri öğrenildi.

2 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen E.Y. ile M.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli B.L. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ANKARA