Ankara'da Bıçaklama Olayı: Arkadaşını Yaraladı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kişi, tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Pınarbaşı Mahallesi Orkun Sokak üzerinde E.K. ve D.K. isimli iki arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle E.K. isimli şahıs D.K.'yı sırtından bıçakladı. Arkadaşını bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. D.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. D.K.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA