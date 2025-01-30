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Ankara'da Bebeğini Yaralayan Baba Eşini Alıkoydu!

Ankara'da Bebeğini Yaralayan Baba Eşini Alıkoydu!
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Keçiören'de 4 aylık bebeğini cam sehpanın üzerine atan K.Ö., eşinin yardım istemesine engel olduğu iddia edildi. Yaralı bebek hastaneye kaldırılırken, baba olay sonrası izleri temizlemeye çalıştı.

Ankara'da, 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaralayan babanın, eşini de alıkoyarak yardım istemesine engel olduğu iddia edildi.

Keçiören'de meydana gelen olayda iddialara göre, eşi H.Ö. ile bir süredir problem yaşayan K.Ö., 4 aylık erkek bebeğini cam sehpanın üzerine atarak yaraladı. Hareketsiz kalan oğlunun öldüğünü düşünen babanın, evde alıkoyduğu eşinin yardım istemesine engel olduğu ileri sürüldü. Direndiği eşinden bir süre sonra güçlükle kurtulmayı başaran H.Ö., yaralı bebeğini hastaneye götürdü. Müşahedeye alınan bebek tedavisinin ardından taburcu edildi. Baba K.Ö.'nün ise eşi gittikten sonra yakınlarını eve çağırarak kan izlerini temizlediği ve kavgaya ait izleri ortadan kaldırmaya çalıştığı iddia edildi. Saldırganın babanın kavgada kullandığı sehpayı dışarıya çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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