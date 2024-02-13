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Ankara'da Bayrak Asma Vinç Kazası

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bayrak asma çalışması yapan vinç yan yattı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bayrak asma çalışması yapan vinç yan yattı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay saat 23.00 sıralarında Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Seçim çalışması nedeniyle bayrak asma çalışması yapan 06 ECK 043 plakalı vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Sepette bulunan görevliler yara almazken, vinç operatörü durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Atatürk Caddesi'ni çift yönlü araç trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sincan Ankara Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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