Ankara'da başlayan orman yangını Gerede'ye sıçradı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın, dün saat 12.30 sıralarında Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk dildi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle alevler Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne ve Berçin Çatak Yaylası'na sıçradı. Yerleşim alanını tehdit eden alevleri söndürmek için bölgeye 4 helikopter, 23 arazöz, 158 araç ve iş makinesi sevk edilirken, Demirciler köyündeki 123 kişi tedbir gayesiyle tahliye edildi. Akşam saatlerine kadar havadan müdahale edilen yangına karadan müdahale sabah saatlerine kadar sürdü. Yerleşim alanlarını tehdit eden alevlerin bir kısmı evlere sirayet etmeden söndürülürken, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

Hem havadan hem de karadan müdahale edilen yangın ise yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı. Yangına müdahale devam ediyor. - BOLU