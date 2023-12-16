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Ankara'da Başıboş Köpeklerin Saldırısı

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir baba, kızına saldıran başıboş köpeklerden kurtarmak isterken düşerek yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da sokak köpeği dehşeti kamerada: Kızını korumak için koşarken kucağındaki çocuğuyla yere düştü

Düşme sonucu baba ve 1 yaşındaki çocuğu feci şekilde yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Mamak ilçesinde kızına başıboş köpeklerin saldırdığını gören baba, kızını kurtarmak için koşarken kucağındaki küçük çocuğuyla yere düştü. Düşme sonucu baba ve 1 yaşındaki çocuğu feci şekilde yaranırken, köpeklerin kaçmasıyla küçük kız da saldırıdan kurtuldu. Olay anı ise kameraya yansıdı.

Olay, 24 Kasım 2023 Perşembe saat 21.00 sularında Ankara'nın Mamak ilçesi Bahçelerüstü Mahallesi 38 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Baba Mustafa Tekin, eşi ve 3 çocuğuyla akraba ziyaretinden dönüyorlardı. Evlerinin bulunduğu sokağa girdiklerinde 2'inci sınıfa giden Elif'e 4 başı boş köpek saldırdı. Köpeklerin Elif'e saldırıldığını gören baba Mustafa Tekin, kucağında bulunan 1 yaşındaki Yusuf'la kızını köpeklerden kurtarmak için koşmaya başladı. Kızını köpeklerden kurtarmak için koşan baba Tekin dengesini kaybederek kucağındaki Yusuf'la birlikte düştü. Babanın koştuğunu gören köpekler kaçtı. Düşme esnasında feci yaralanan küçük Yusuf ve kolu çıkan baba Tekin kendi imkanları ile hastaneye gitti.

Saldırı anı kamerada

Öte yandan, köpeklerin küçük kıza saldırdığı ve babanın kucağındaki çocuğuyla kızını kurtarmak için koşarken düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kızıma saldıran köpekleri görünce dayanamadım"

Başı boş köpeklerin saldırısına uğrayan kızını kurtarmak isteyen baba Tekin, "Misafirlikten geliyorduk, akşamüzeri saat 9 gibi kızım önden koşunca çöplerin olduğu yerde köpek sürüsü kızıma saldırdı. Bende dayanamadım kucağımdaki ufak bebeğimde vardı 1 yaşında kızımı kurtarmak için koşarken düştüm. Tabi ben düşüncede köpeklerde kaçtı. Zor durumdayız çocuğumun yüzü parçalandı, benim kolum çıktı 20 gündür işe gidemiyorum. Çocuğumu okula gönderemiyorum köpeklerden dolayı acaba tek başına bir şey yapabilir mi, kendini savuna bilir mi diye. Bunlara bir çare bulunmasını istiyorum" dedi.

"Ben çok korktum"

Köpeklerin saldırısına uğrayan Elif, "Ben çok korkup, ileriye doğru gittim. Sabah 8.30'da okula gidiyorum, bazen bizim okulun oralarda var. O olay yaşandığı için cesaret edemiyorum çıkmaya o yüzden korkuyorum köpeklerden" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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