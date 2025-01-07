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Ankara'da Başıboş Köpek Saldırıları Çocukları Tehdit Ediyor

Ankara'da Başıboş Köpek Saldırıları Çocukları Tehdit Ediyor
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Keçiören'de başıboş sokak köpekleri sürüden ayrılan koyunlara saldırdı. Yerel halk, özellikle çocukların güvenliği için yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş köpekler, sürüden ayrılan koyunlara saldırdı. Yaşanan saldırılar nedeniyle özellikle çocukların mağdur olduğunu belirten vatandaşlar yetkililerden çözüm bekliyor.

İlçedeki bir arazide bulunan başıboş köpekler, otlayan sürüden ayrılan 3 koyuna saldırdı. Çevredeki bir vatandaş yaralı koyunları cep telefonuyla görüntülerken mahalle esnafı Ali Esastürk bölgedeki köpeklerin çokluğundan şikayet etti. Sürekli köpek saldırısı olaylarının yaşandığını söyleyen Esastürk, günlük işlerini dahi yapmakta sıkıntı çektiklerini ifade etti.

"Çocuklar okula giderken büyük sıkıntı yaşıyor"

Özellikle çocukların mağdur olduğunu ifade eden Ali Esastürk, "Akşamları köpeklerin çok olmasından dolayı mahalle halkı olarak markete dahi gidemiyoruz. En yakın marketler bile biraz uzak buraya. Yaya olarak kesinlikle buradan geçilemiyor. Özellikle çocuklar okula giderken büyük sıkıntı yaşıyor. Kimse dışarıya çıkamıyor. Köpekler hemen kovalıyor. Burası arazi olduğu için durumu anlayışla karşılayabiliyorum. Burası onların da yaşam alanı ama bu hayvanların barınağa ihtiyacı var ve koruma altına alınması gerekiyor. Daha köpekler küçük bir çocuğu parçalamıştı. Geçenlerde bir çobanın koyunlarına saldırdı. Barınakta illaki bu hayvanlar için bir yer vardır. Bu hayvanların buradan kaldırılması gerekiyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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