Ankara'da balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara döküldü
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu yüksek miktarda balık yola saçıldı. Olay yerine gelen görevliler tarafından balıklar kaldırıldı.
Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü.
Olay, Mamak ilçesi Lalahan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Kaza sonucu metrelerce savrulan araçtan yere dökülen kilolarca balık ise görevliler tarafından kaldırıldı. - ANKARA