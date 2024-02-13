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Ankara'da balık yüklü kamyonet kaza yaptı, kilolarca balık yollara döküldü

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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kamyonetin devrilmesi sonucu yüksek miktarda balık yola saçıldı. Olay yerine gelen görevliler tarafından balıklar kaldırıldı.

Ankara'da balık yüklü kamyonetin kaza yapması sonucu kilolarca balık yollara döküldü.

Olay, Mamak ilçesi Lalahan mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet devrildi. Kaza sonucu metrelerce savrulan araçtan yere dökülen kilolarca balık ise görevliler tarafından kaldırıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ankara Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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