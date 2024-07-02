Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Baba, Rehin Aldığı Çocuklarını Öldürdü ve İntihar Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti. Olayın ardından baba ve çocukların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi, rehin aldığı 2 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Alınan bilgiye göre olay, Naci Çakır Mahallesi 758'inci Cadde'deki Kısacık Apartmanı'nda meydana geldi. Baba M.K., çocukları Y.K. (14) ve D.K.'yi (11) tabancayla rehin aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba M.K., bulundukları evde çocuklarını tabancayla vurarak öldürüp aynı silahla yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden baba ve 2 kardeşin cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

M.K.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve mahalleye yeni taşındıkları öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adli Tıp Kurumu Çankaya Ankara Baba Olaylar Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title