Ankara'da Ayakkabı Hırsızı Tutuklandı
Ankara'nın Mamak ilçesinde, apartmanlara girerek ayakkabı çalan şahıs tutuklandı. E.P. isimli şahsın çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirtildi.
Ankara'da gözüne kestirdiği apartmanlara girerek ayakkabı hırsızlığı yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mamak'ta girdiği iki apartmandaki dairelerin önündeki ayakkabıları çalan E.P., Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilen E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA