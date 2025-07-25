Ankara'da Avukata Silahlı Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da haciz işlemi sırasında avukata silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Avukatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Ankara'da haciz işlemi esnasında avukatı silahla yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan iş yerinde haciz işlemi esnasında İstanbul 1 No'lu Barosu'na kayıtlı Avukat Doğan Polat'a (28) silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıya ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda firari şüpheli Halim Hakan Ş. (47) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Avukat Polat'ın sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş giderek yaklaşıyor! Tayland ile Kamboçya arasında çatışmalar şiddetlendi

Savaş giderek yaklaşıyor! Komşu ülkeler arasındaki çatışma şiddetlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.