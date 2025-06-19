Ankara'da Aşırı Yüklü Kamyonun Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

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Ankara'da aşırı yüklenmiş bir kamyon, trafik güvenliğini tehlikeye atarak uzun mesafe yol aldı. Olay, başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ankara'da aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'da fazla yüklü bir halde ve önlemsiz bir şekilde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çankaya'da çevreyolu istikametinde meydana gelen olayda, aşırı yük alan kamyon kasasında ağırlık nedeniyle eğik şekilde kilometrelerce ilerledi. Sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MİTHAT TİBRE - 3.Sayfa
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