Ankara'da aşırı yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'da fazla yüklü bir halde ve önlemsiz bir şekilde seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Çankaya'da çevreyolu istikametinde meydana gelen olayda, aşırı yük alan kamyon kasasında ağırlık nedeniyle eğik şekilde kilometrelerce ilerledi. Sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.