Ankara'da Aşırı Yük Taşıyan Kamyon Trafiği Tehlikeye Soktu
Çankaya çevreyolunda aşırı yükle seyreden bir kamyon, trafik güvenliğini tehdit etti. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ankara'da aşırı yükle seyrederek trafik güvenliğini tehlikeye sokan kamyon, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, Çankaya çevreyolu istikametinde meydana geldi. Trafikte seyreden kamyon, kasasındaki aşırı yük nedeniyle tehlike saçtı. Yolda eğik şekilde kilometrelerce ilerleyen sürücünün yürekleri ağza getiren görüntüsü başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa