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Ankara'da asansör kazası: 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti

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Ankara'nın Sincan ilçesinde bir sitede meydana gelen asansör kazasında, arıza yapan asansörden kurtarılmaya çalışılan 13 yaşındaki kız çocuğu boşluğa düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'da arıza yapan asansörden kurtarılmaya çalışıldığı sırada 5. kattan boşluğa düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

Olay, Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4. Cadde'de bulunan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sitedeki diğer apartmanda yaşayan arkadaşını ziyarete giden Berensu Bolat (13), yanındaki arkadaşıyla birlikte arızalanan asansörde mahsur kaldı. Bolat'ın durumu telefonda yakınlarına bildirmesi üzerine apartmana itfaiye ekibi sevk edildi. 6. katta mahsur kalan Bolat, kurtarılmaya çalışıldığı esnada boşluğa düşerek yere çakıldı. Mahsur kalan diğer çocuk kurtarılırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bolat'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ölen kız çocuğunun yakınları ise sinir krizi geçirdi.

"Oğlumu arkadaşları, 'Biz asansörde kaldık' diye aradı"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Özgür Berber, "Oğlum evde oturuyordu, arkadaşından telefon geldi, 'Biz asansörde kaldık bir yardımcı ol' diye. Oğlum da bana söyledi. Ben de bizim bina olmadığı için biz bir şey yapamayız ama o binanın yöneticisini ya da bir sakini bulup yardımcı olsunlar dedim. Onlar da itfaiyeyi çağırmışlar. Çocuklar 6. katta kalmış. İtfaiye kapıyı 5. kattan açmış, 2 kişilermiş asansörde. Erkek çocuğunu kurtarıyorlar. Kız çocuğunu da kurtarırken artık ellerinden mi kayıyor, tutamıyorlar mı ne oluyorsa o esnada asansör boşluğuna düşüyor. Böyle bir olay hiç olmadı daha önce, ilk defa oldu" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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