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Ankara'da Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı

Ankara'da Arkadaşını Öldüren Zanlı Yakalandı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, cinayet suçlamasıyla aranan Muhammet Can Türkcan, polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da arkadaşını öldüren firari zanlının yakalandığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

27 Kasım 2024 günü, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'ndeki bir evde, 40 yaşındaki Murat Akbaş, jandarma ekipleri tarafından vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu. Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Çalışmalar sonucu cinayeti işleyenin Akbaş'ın arkadaşı Muhammet Can Türkcan (29) olduğu tespit edildi. Teknik ve fiziki çalışmaların ardından Yenimahalle'de olduğu belirlenen Türkcan, polis tarafından yakalanmasının ardından jandarma ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Cinayet zanlısının yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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