Ankara'da Arkadaşı Tarafından Vurulan Berberin Cenazesi Memleketine Gönderildi

ANKARA'nın Mamak ilçesinde, birlikte içki içtiği arkadaşı Sadık D. tarafından tabancayla vurularak öldürülen berber Hüseyin Hakan'ın (31) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine gönderildi. Ankara'da berber Hüseyin Hakan, dün akşam Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak'ta arkadaşları Sadık D. ve A.Ç. ile bir araya gelerek içki içti. Bir süre sonra Hüseyin Hakan ile Sadık D. arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sadık D. tabanca ile Hüseyin Hakan'ı vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Sadık D. polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Hakan'ın cenazesi, adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Tosya ilçesine gönderildi. Hüseyin Hakan'ın kardeşi Buğra Can Hakan (19), yengesinin hamile olduğunu ve 3 ay sonra doğum yapacağını belirterek, "Bizi üzen taraf o kısmı; çocuğunu göremeden böyle bir olay olması üzücü. 3'ü de yakın arkadaşlardı. Anlatılanlara göre; ağabeyim dışındaki 2 kişide de bir sıkıntı var; ama sıkıntının ne olduğunu bilmiyorum. Yakın arkadaş oldukları için oturup konuşuyorlar, ikisi arasında tartışma çıkıyor. Biri bıçak çekiyor öbürü de silah çekiyor. Ağabeyim ayırmak için aralarına atlıyor ondan sonra kurşun ağabeyime geliyor. 2'inci söylemde de yine tartışma çıkıyor. Ağabeyim bıçak çekince o da silahla ateş ediyor. Katili tanıyordum. Ağabeyimle yakın arkadaştı, aynı semtte oturuyorlardı. Bir cenaze ve katil var. Sadece olayın aydınlatılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)