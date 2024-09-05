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Ankara'da aranan 3 kişi Denizli'de yakalandı

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Ankara'da karıştıkları suçtan dolayı aranan 3 yabancı uyruklu kişi, Denizli'de hayvan bakıcılığı yaptıkları çiftlikte yakalandı. Jandarma operasyonu sonucunda 9 mülteci de gözaltına alındı.

Ankara'da karıştıkları suçtan dolayı 139 yıl hapis cezasıyla aranan yabancı uyruklu 3 kişi, Denizli'de hayvan bakıcılığı yaptıkları çiftlikte yakalandı. 9 mültecinin saklandığı çiftliğe komandolarla şafak operasyonu düzenlenen JASAT dedektifleri, arananlardan birisinin sahte kimlikle tekrar ülkeye giriş yaptığını belirledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca düzensiz göçle mücadele kapsamında, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektiflerince yapılan çalışmada Çardak ilçesindeki bir çiftlikte 9 yabancı uyruklu şahsın bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ülkeye izinsiz giriş yaparak izlerini kaybettirmeye çalışan mültecilerin yakalanması için düğmeye basıldı. Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri ve Çardak İlçe Komutanlığı ekipleriyle birlikte çiftliğe şafak operasyonu düzenleyen JASAT, çiftlikte hayvan bakıcılığı yapan 9 mülteciyi yataklarında uyurken kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan mültecilerin yapılan GBT sorgularında, aralarından 3 kişinin Ankara'da karıştıkları bir suçtan dolayı 2023 yılından buyana arandıkları ortaya çıktı. Yakalanmamak için çiftlikte çalışan 21 yaşındaki İbrahim Ş.'nin 6 suçtan 54 yıl 9 ay 2 gün, 23 yaşındaki Halaf El A.'nın 6 suçtan 54 yıl 9 ay 2 gün ve 17 yaşındaki Halid S.'nin ise 6 dosyadan 29 yıl 7 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezasına çarptırıldığı belirlendi. Hükümlülerden birisinin sınır dışı edildikten sonra yakalanmamak için başka isimle tekrardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan mülteciler, adli makamlara sevk edildi. 18 suç kaydından 139 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan üç mülteci tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 6 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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