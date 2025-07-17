Ankara'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken otomobiln çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi Malazgirt 1071. Cadde'de meydana geldi. İddialara göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan adamı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA