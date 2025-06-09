Ankara'da araç alev alev yandı

Ankara'da araç alev alev yandı
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Ankara'da araç alev alev yandı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otomobil yolun ortasında yandı.

Ankara'da araç alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir otomobil yolun ortasında yandı.

Olay, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araç Şehit Mehmet Erdem Caddesi istikametinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında kimse yaralanmazken araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - 3.Sayfa
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