Ankara'da Apartmandan Ayakkabı Hırsızlığı
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir apartmanda gerçekleşen hırsızlık olayında, bir şahıs kapı önlerinde duran 10 çift ayakkabıyı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Ankara'da gözüne kestirdiği apartmana girip kapı önlerindeki ayakkabıları çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Mamak ilçesi Durali Alıç Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binayagiren bir şahıs, dairelerin önünde duran 10 çift ayakkabıyı çaldıktan sonra apartmandan ayrıldı. Hırsızlık anları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - ANKARA