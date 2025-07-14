Ankara'da Apartman Yangını: 3 Ölü, 27 Yaralı

Ankara'da Apartman Yangını: 3 Ölü, 27 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankaya'da 26 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirirken, 27 kişi dumandan etkilendi. Yangının ardından olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki gün önce 26 katlı bir binanın 4. katında çıkan yangının ardından olay yeri ve binanın son durumu görüntülendi.

Yangının ardından ilk defa kaydedilen görüntülerde ise dairenin içindeki duvarların is içinde kaldığı görüldü. Yangın, 12 Temmuz Cumartesi saat 22.00 sıralarında Yaşamkent Mahallesi'nde bulunan 26 katlı rezidansta çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi sevk edildi. Dumanlar arasında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce tahliye edilirken, olay yerinde kurulan UMKE çadırında ilk müdahaleler yapıldı.

Faciada Muharrem Çetinkaya (63), Hüsniye Çelik Şahin (33) ve henüz 3 buçuk aylık olan Aras Şahin yaşamını yitirdi. 20'si vatandaş, 7'si itfaiyeci olmak üzere 27 kişi dumandan etkilendi, bir kişinin ise durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Napoli'de Victor Osimhen için yeni gelişme

Galatasaraylılara müjde! Napoli'den Osimhen için yeni karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş Orkun Kökçü'den sonra Kyle Walker-Peters'ı da bugün İstanbul'a getiriyor

Orkun Kökçü'den sonra bir transfer daha bugün İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.