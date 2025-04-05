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Ankara'da Apartman Boşluğuna Düşen 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde birinci kattan apartman boşluğuna düşen 14 yaşındaki T. D. hayatını kaybetti. Olay sonrası yapılan incelemede, kız çocuğunun psikolojik problemleri olduğu bildirildi.

Ankara'da apartman boşluğuna düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da birinci kattan apartman boşluğuna düşen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre dengesini kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu T. D., birinci katta yer alan evinin önündeki apartman boşluğundan yere düştü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince çocuğun vefat ettiği belirlenirken polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yaklaşık 30 metreden düşen T. D.'nin bir süredir psikolojik problemleri olduğu ileri sürüldü.

"Cesedini apartman boşluğunda bulmuşlar"

Olayla ilgili konuşan komşu Hülya Çelik, "Anneanne ile büyük torunu, kızı evde bulamadıklarını ve aradıklarını söyledi. Bir süre haber alamadılar. Sonra ailenin feryatlarını duydum. Kızın cesedini apartman boşluğunda bulmuşlar. Anneannesi sığınağa bakmak için aşağıya inince torununu görmüş. Vefat eden kız lise öğrencisiydi. Binada karşılaştığımızda hal hatır sorar sohbet ederdik. Psikolojik rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı söyleniyor. Ufak tefek durumları kafaya takarmış" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER - 3.Sayfa
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