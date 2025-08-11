Ankara'da Apartman Bodrumunda Yangın Çıktı

Çankaya'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölü veya yaralı bulunmazken, yangının klimadan kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölü ya da yaralının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangından haberi olmadığını ve duman kokusundan dolayı uyandığını belirten bina sakini Yunus Emre Kara, "Ben uyuyordum, duman kokusu gelmeye başlamıştı. Dışarıya çıkıp bakayım derken her yerin duman içinde olduğunu gördüm. Dışarıya çıktım, komşularla karşılaştım. Yangını söndürdüler. Klimadan dolayı çıktığını söylediler bana. Galiba klimayı çok uzun bir süre açık tutmuşlar. Benim bildiğim böyle" diye konuştu.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

